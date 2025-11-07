Grande Fratello, la compagna di Domenico D’Alterio lo lascia: l’annuncio sui social di Valentina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valentina Piscopo da settimane cerca di far capire al compagno, Domenico D’Alterio, che il suo legame nato con Benedetta Stocchi al Grande Fratello la fa soffrire.

I due si sono avvicinati molto nella casa più spiata dagli italiani e molti atteggiamenti sono stati ritenuti da parte della compagna del gieffino delle mancanze di rispetto nei suoi confronti. Durante l’ultimo confronto con il compagno Valentina Piscopo gli aveva chiesto di smetterla perché fuori non voleva passare per cor*uta. A Domenico D’Alterio aveva detto che poteva scherzare con Benedetta, senza però spingersi oltre.

Valentina Piscopo stanca del comportamento di Domenico D’Alterio: la compagna del gieffino mette fine alla loro relazione

Nella casa più spiata d’Italia ieri sera alcuni concorrenti hanno giocato in piscina e mentre lottavano in acqua Domenico D’Alterio ha preso Benedetta Stocchi sulle spalle, atteggiamento che la compagna non ha affatto gradito.

Sui social Valentina Piscopo ha fatto sapere di avere molte domande, ma non riesce a rispondere a tutte. Agli utenti ha chiesto di non inviarle foto e video perché lei osserva tutto e pensa che il rispetto porti rispetto. La compagna del gieffino, stanca del suo comportamento, ha preso le distanze da lui. Queste le sue parole: “Adesso metto fine a tutta la mia storia! Perché poi devo passare anche per quella che non sono a me non sta bene. Buona Notte!”.