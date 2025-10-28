Grande Fratello, la compagna di Domenico D’Alterio lo affronta delusa: il duro richiamo di Simona Ventura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come era stato già anticipato ieri sera durante la quinta puntata del Grande Fratello la compagna di Domenico D’Alterio è tornata nella casa per avere un confronto con lui.

La volta scorsa si era già detta molto delusa per la sua vicinanza a Benedetta, lui però non ha preso le distanze a livello fisico come le aveva promesso. Valentina Piscopo ieri sera era amareggiata e molto arrabbiata nella casa più spiata dagli italiani, al gieffino ha detto di aver dovuto fare i conti con l’ennesima delusione. La compagna di Domenico D’Alterio gli ha anche detto che fuori la stanno attaccando sia come donna che come madre.

Duro confronto tra Domenico D’Alterio e Valentina al Grande Fratello: Simona Ventura lo bacchetta

La compagna del gieffino lo ha accusato dicendo che la sta infangando come madre, come donna e come famiglia e ha permesso fuori di toccare la loro famiglia nonostante dica sempre di avere rispetto. Per l’ennesima volta lui ci ha tenuto a ribadire che quella con Benedetta è solo un’amicizia. La conduttrice gli ha però detto che fuori Valentina sta ricevendo molti messaggi relativi ai suoi tradimenti, anche recenti.

Domenico D’Alterio ha chiesto scusa alla compagna ma non è servito a molto, lei infatti è apparsa furiosa fino alla fine. Quando è arrivato il momento di salutarsi il gieffino le ha rubato un bacio, un gesto che gli è costato un duro richiamo da parte di Simona Ventura. Queste le sue parole: “Il bacio rubato alla tua compagna, anche se state insieme da nove anni, anche no, non c’è piaciuto per niente. L’avrai fatto in buona fede, ma quel bacio rubato non c’è piaciuto”.