Grande Fratello, la compagnia di Domenico è una furia: “Passo per cornuta, pretendo rispetto”

Sorpresa inaspettata per Domenico D’Alterio ieri sera al Grande Fratello, durante la terza puntata del reality Simona Ventura gli ha mostrato un video della compagna Valentina.

I due stanno insieme da circa nove anni e dalla loro unione è nata una figlia, lei ha chiaramente detto di essere delusa dal comportamento del compagno nella casa più spiata d’Italia. Ad infastidirla è l’eccessiva vicinanza con la gieffina Benedetta, si sente umiliata nel vedere che sono così complici. Valentina non ha gradito il fatto che Domenico D’Alterio salta addosso alla compagna di avventura, che le bacia il collo e altri atteggiamenti simili. La donna ha fatto sapere di essere passata sopra a troppe cose ma non le va di rivivere vecchie ferite.

Domenico D’Alterio incontra la compagna Valentina al Grande Fratello: lei chiede maggiore rispetto

Dopo aver visto il video il gieffino ha detto che Benedetta per lui è solo un’amica e che non crede di aver fatto nulla di male. Subito dopo nella casa del Grande Fratello è approdata la compagna Valentina e i due hanno avuto un duro confronto. Lei lo ha accusato di non averle portato rispetto fino ad ora e che fuori non sta passando un bel messaggio.

Al compagno ha chiesto come avrebbe reagito se ci fosse stata lei al Grande Fratello e si fosse comportata come sta facendo lui. Pensa che Domenico D’Alterio stia sbagliando tanto e che a causa del suo atteggiamento lei fuori è finita nell’occhio del ciclone. Visibilmente delusa Valentina ha poi detto: “Sai fuori come passo? Per la cornuta! Io pretendo rispetto da te. Qui sei in un contesto televisivo e ti devi dare una regolata adesso“.