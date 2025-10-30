Domenico D’Alterio, la compagna Valentina torna al Grande Fratello per restare: è una nuova concorrente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La redazione del Grande Fratello sta facendo di tutto per rendere questa edizione più accattivante, l’entrata della compagna di Domenico D’Alterio farà aumentare gli ascolti?

Valentina Piscopo è già approdata due volte nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi con il gieffino. È molto delusa dal comportamento del suo compagno, pensa che si stia spingendo un po’ troppo oltre con Benedetta e che questo le stia facendo fare i conti fuori con molte critiche e attacchi. Al Grande Fratello aveva chiesto a Domenico D’Alterio di prendere le distanze dalla gieffina, ma lui non le ha dato ascolto.

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello: la compagna di Domenico D’Alterio è una nuova concorrente

Questa settimana l’appuntamento con il reality condotto da Simona Ventura su Canale 5 raddoppia, infatti andrà in onda anche stasera in prima serata. Poco fa sui social la redazione del reality ha svelato uno spoiler che sta catturando non poco l’attenzione e ha consigliato a tutti di non perdere la puntata di stasera.

Questo è quello che si legge nel post: “Allarme rosso: Valentina, la compagna di Domenico è sempre più arrabbiata. Stasera tornerà nella casa, questa volta per restarci“. Valentina Piscopo quindi è una nuova concorrente del Grande Fratello, al momento però non è chiaro se farà ufficialmente parte del cast o se resterà per un po’ nei panni di ospite come è già successo nelle precedenti edizioni. Come reagirà Domenico D’Alterio?