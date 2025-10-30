Domenico D’Alterio, la compagna Valentina torna al Grande Fratello per restare: è una nuova concorrente
Nuovo colpo di scena al Grande Fratello, la compagna di Domenico D'Alterio è una nuova concorrente del reality.
La redazione del Grande Fratello sta facendo di tutto per rendere questa edizione più accattivante, l’entrata della compagna di Domenico D’Alterio farà aumentare gli ascolti?
Valentina Piscopo è già approdata due volte nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi con il gieffino. È molto delusa dal comportamento del suo compagno, pensa che si stia spingendo un po’ troppo oltre con Benedetta e che questo le stia facendo fare i conti fuori con molte critiche e attacchi. Al Grande Fratello aveva chiesto a Domenico D’Alterio di prendere le distanze dalla gieffina, ma lui non le ha dato ascolto.
Nuovo colpo di scena al Grande Fratello: la compagna di Domenico D’Alterio è una nuova concorrente
Questa settimana l’appuntamento con il reality condotto da Simona Ventura su Canale 5 raddoppia, infatti andrà in onda anche stasera in prima serata. Poco fa sui social la redazione del reality ha svelato uno spoiler che sta catturando non poco l’attenzione e ha consigliato a tutti di non perdere la puntata di stasera.
Questo è quello che si legge nel post: “Allarme rosso: Valentina, la compagna di Domenico è sempre più arrabbiata. Stasera tornerà nella casa, questa volta per restarci“. Valentina Piscopo quindi è una nuova concorrente del Grande Fratello, al momento però non è chiaro se farà ufficialmente parte del cast o se resterà per un po’ nei panni di ospite come è già successo nelle precedenti edizioni. Come reagirà Domenico D’Alterio?