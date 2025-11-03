Tensione alle stelle al Grande Fratello, Domenico e Valentina fingono? Lei sbotta e accusa Anita
Valentina e Domenico hanno un accordo? Le insinuazioni di Anita nella casa del Grande Fratello fanno scoppiare il caos.
Ci sono stati momenti di grande tensione al Grande Fratello nei giorni scorsi, mentre i concorrenti festeggiavano Halloween sono spuntati dei dubbi su Domenico e Valentina.
La compagna del gieffino per ben due volte è entrata nella casa più spiata dagli italiani per avere un confronto con lui. Non è riuscita a tollerare la sua vicinanza con Benedetta, non si è sentita rispettata dal padre di sua figlia ed è per questo che la terza volta che è approdata al Grande Fratello è rimasta. Voleva osservare da vicino il rapporto tra Domenico D’Alterio e la gieffina. Lei non è entrata nella casa come concorrente ma come ospite, infatti è già andata via.
Parlando con alcuni suoi compagni di avventura Anina Mazzotta, riferendosi a Domenico e Valentina, ha detto che potrebbe essere una cosa pensata prima del reality. Tra le varie cose ha detto: “Lei è entrata, poi è tornata, poi è riapparsa ieri e adesso è ospite qui in casa. A questo punto penso che era tutto premeditato“. Dei suoi dubbi ne ha parlato anche con la compagna di D’Alterio, lei è andata su tutte le furie.
Valentina Piscopo visibilmente arrabbiata ha detto a Domenico che gli altri gieffini credono che si siano messi d’accordo per fare hype, gli ha anche detto che si tratta di un gioco e che non sono davvero suoi amici. Al gieffino ha fatto poi notare che a pensarlo è stata una persona che per oltre dieci giorni è stata fuori dal Grande Fratello e ha visto tutto. Nei confronti di Anita poco dopo è stata molto dura, tra le varie cose ha detto: “Tu fuori hai visto tutto Anita! Sei una falsa e basta, sei stata fuori più di dieci giorni e hai visto tutto. Imbecille ma chi pensi di fregare?”