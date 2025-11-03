Tensione alle stelle al Grande Fratello, Domenico e Valentina fingono? Lei sbotta e accusa Anita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci sono stati momenti di grande tensione al Grande Fratello nei giorni scorsi, mentre i concorrenti festeggiavano Halloween sono spuntati dei dubbi su Domenico e Valentina.

La compagna del gieffino per ben due volte è entrata nella casa più spiata dagli italiani per avere un confronto con lui. Non è riuscita a tollerare la sua vicinanza con Benedetta, non si è sentita rispettata dal padre di sua figlia ed è per questo che la terza volta che è approdata al Grande Fratello è rimasta. Voleva osservare da vicino il rapporto tra Domenico D’Alterio e la gieffina. Lei non è entrata nella casa come concorrente ma come ospite, infatti è già andata via.

Valentina e Domenico hanno un accordo? Le insinuazioni di Anita al Grande Fratello fanno scoppiare il caos

Parlando con alcuni suoi compagni di avventura Anina Mazzotta, riferendosi a Domenico e Valentina, ha detto che potrebbe essere una cosa pensata prima del reality. Tra le varie cose ha detto: “Lei è entrata, poi è tornata, poi è riapparsa ieri e adesso è ospite qui in casa. A questo punto penso che era tutto premeditato“. Dei suoi dubbi ne ha parlato anche con la compagna di D’Alterio, lei è andata su tutte le furie.

Valentina Piscopo visibilmente arrabbiata ha detto a Domenico che gli altri gieffini credono che si siano messi d’accordo per fare hype, gli ha anche detto che si tratta di un gioco e che non sono davvero suoi amici. Al gieffino ha fatto poi notare che a pensarlo è stata una persona che per oltre dieci giorni è stata fuori dal Grande Fratello e ha visto tutto. Nei confronti di Anita poco dopo è stata molto dura, tra le varie cose ha detto: “Tu fuori hai visto tutto Anita! Sei una falsa e basta, sei stata fuori più di dieci giorni e hai visto tutto. Imbecille ma chi pensi di fregare?”