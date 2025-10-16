Grande Fratello, gieffina ha fatto breccia nel cuore di Jonas Pepe: è pronto a fare il primo passo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Jonas Pepe si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni nella casa del Grande Fratello, durante una chiacchierata con Francesco Rana ha svelato chi è la gieffina che ha già fatto breccia nel suo cuore.

Nella casa più spiata d’Italia il gieffino si è avvicinato molto a Giulia, in molti infatti sono convinti che scatterà la scintilla tra loro, lui però ha rivelato di essere interessato ad un’altra concorrente del reality. Riferendosi alla Soponariu ha fatto sapere che per lui non sono pochi quattro anni di differenza in questa fase della vita. La gieffina ha 20 anni, lui ne ha 24 e proprio negli ultimi anni ha fatto molte esperienze per questo pensa che alla loro età quattro anni non siano pochi.

Grande Fratello, spensieratezza con Giulia ma a Jonas Pepe piace un’altra gieffina: la rivelazione

Al suo compagno di avventura ha detto che Giulia potrebbe dargli spensieratezza, apprezza anche la sua solarità, però a livello di mentalità si trova meglio con donne più mature. Il gieffino ha poi rivelato di essere interessato a Rasha Younes, è lei la gieffina che ha fatto breccia nel suo cuore.

La gieffina ha 32 anni, Jonas Pepe ha fatto sapere che non crede di fare già il primo passo però succederà nella casa più spiata dagli italiani. A detta sua se beccherà un rifiuto da parte sua lui continuerà a provarci fino a quando resterà al Grande Fratello. Il gieffino ha anche detto: “Non è che faccio la mossa e poi mi tiro indietro e ci provo con Giulia, non è da me, non sono uno che fa queste cose“.