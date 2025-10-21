Jonas Pepe fa infuriare Simona Ventura al Grande Fratello: “Modera le parole”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alcune frasi di Jonas Pepe pronunciate al Grande Fratello non sono affatto piaciute e ieri sera Simona Ventura ha mostrato la clip durante la messa in onda della quarta puntata del reality.

Il ragazzo riferendosi a Grazia Kendi ha detto che da un lato gli andrebbe di fare una sco**ta perché ha gli ormoni a ‘palla’, però continua a provare un interesse per Rasha. Inutile dire che la gieffina c’è rimasta molto male perché il 24enne ha chiaramente detto che la vede solo come una donna con la quale ‘divertirsi’. Anche la conduttrice e gli opinionisti del Grande Fratello gli hanno consigliato di avere maggiore rispetto quando si riferisce ad una donna.

Jonas Pepe risponde male a Grazia e Simona Ventura lo bacchetta: cosa è successo al Grande Fratello

Chiuso il collegamento il gieffino infastidito dalle parole e dallo sguardo deluso di Grazia Kendi l’ha invitata in modo brusco a stare zitta. L’atteggiamento di Jonas Pepe ha fatto infuriare Simona Ventura, al ragazzo ha infatti detto: “Jonas ‘Che caz** ti guardi, muta’ non lo dici né qui e se ti posso dare un consiglio neppure fuori. Modera le parole veramente! Non è modo di trattare le donne e te lo dico serenamente“.

La conduttrice gli ha anche detto che è un personaggio forte del Grande Fratello ma questo suo comportamento è inaccettabile. Poco dopo la Ventura ha notato che il gieffino era in difficoltà, lui ci ha tenuto a precisare che odia queste cose perché lui ha dei valori precisi e non vuole passare per la persona che non è. La padrona di casa lo ha quindi rassicurato dicendo che nella vita si può sbagliare, però si recupera e lui ha chiesto scusa. Ha poi aggiunto: “Tutti noi ti vogliamo bene, nella vita si sbaglia, soprattutto a 24 anni“.