Grande Fratello, Grazia Kendi torna a parlare del doloroso passato: “Non mi hanno creduta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pochi giorni dopo il suo ingresso al Grande Fratello durante uno sfogo Grazia Kendi si è lasciata sfuggire una dolorosa confessione che riguarda il suo passato, parole che hanno sconvolto tutti.

La gieffina ha rivelato di aver subito degli abusi quando era solo una bambina, aveva otto anni e nonostante sia passato molto tempo quella per lei è una ferita ancora aperta. Nella notte, dopo la messa in onda della terza puntata del reality, Grazia Kendi si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni su quella tremenda vicenda.

Grazia Kendi torna a parlare degli abusi al Grande Fratello: lo sfogo della gieffina nella notte

La gieffina si è sfogata con Jonas Pepe nella casa più spiata dagli italiani e ha spiegato perché si arrabbia moltissimo quando la accusano di essere una bugiarda. Al suo compagno di avventura ha raccontato di aver perso la causa perché le hanno dato della bugiarda. Ha poi aggiunto: “Non hanno creduto a una bambina di soli 8 anni. Io non l’ho mai superata, per anni avevo pensato di averla superata e invece non è così”.

Nella casa del Grande Fratello ha avuto la conferma di non aver superato del tutto quella terribile vicenda ed è per questo che non sopporta che le diano della bugiarda, va su tutte le furie quando viene messa in dubbio. Quando hanno abusato di lei era una bambina e l’hanno accusata di essere solo in cerca di attenzioni. Ogni volta che le dicono che dice falsità Grazia Kendi torna a quel periodo, a quel trauma, quando non le hanno creduto.