Grazia Kendi, confessione shock al Grande Fratello: “Avevo otto anni…”

Nelle scorse Grazia Kendi si è scontrata con Domenico al Grande Fratello e quando lui ha provato ad avere un chiarimento non ha accettato le sue scuse. Visibilmente provata la gieffina si è poi lasciata andare ad un lungo sfogo durante il quale ha rivelato una scioccante confessione sul suo passato.

In giardino la gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime mentre si sfogava con Anita Mazzotta e Giulia Soponariu. Lei è convinta che i suoi compagni di avventura si siano alleati per farla uscire dalla casa più spiata dagli italiani.

Grazia Kendi fa una terribile confessione sul suo passato: cosa le è successo

La gieffina ha detto che per lei è una situazione difficile, pensa che proveranno a buttarla fuori dal Grande Fratello nominandola. Lei crede che vogliono farla uscire perché non ha raccontato la storia della sua vita e le cose che ha subito.

Sfogandosi ha poi detto che sicuramente sarebbe stata la loro preferita se avesse raccontato che da piccola ha sofferto. Ha poi svelato: “A soli 8 anni ho subito degli abusi, ho perso una causa a 13 anni”, una rivelazione che ha spiazzato tutti, la clip verrà mostrata oggi durante la diretta? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire se Grazia Kendi si lascerà sfuggire altri dettagli.