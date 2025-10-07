Grande Fratello, Grazia Kendi sconvolge Simona Ventura: “Ho visto uscire il mostro che è in te”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Grazia Kendi al Grande Fratello si è messa a nuda con alcuni suoi compagni di avventura rivelando cosa le è successo da bambina, una storia piena di sofferenza che ha stravolto tutti.

Dopo aver litigato in modo molto acceso con Domenico ha detto di aver subito degli abusi sessuali quando aveva otto anni e di aver perso una causa all’età di tredici anni. Quel trauma però lo ha affrontato da solo, non è voluta andare in terapia, a diciotto anni però non sopportava più nulla ed è andata via di casa. Ieri sera durante la seconda puntata del reality Simona Ventura ha chiesto a Grazia Kendi di recarsi nel confessionale e riferendosi alla lite con Domenico si è detta sconvolta.

Tanta la rabbia e il dolore di Grazia Kendi: cosa le ha detto Simona Ventura al Grande Fratello

La conduttrice rivolgendosi alla gieffina ha detto: “Ti ho visto far uscire un mostro che è in te“. Lei ha replicato dicendo che non avrebbe voluto che la sua storia uscisse con un clip di quel tipo, però lo comprende. Simona Ventura pensa che abbia fatto bene a raccontarlo, in lei ha visto tanta rabbia e frustrazione che arriva da lontano.

Grazia Kendi è consapevole di aver sbagliato ad arrabbiarsi in quel modo con Domenico, ha fatto però sapere che l’ha colpita perché alcune sue risposte non le sono piaciute. La conduttrice nel suo sfogo ha visto un grande dolore che non riesce più a gestire, ha poi aggiunto: “Lui ha colpito lì non volendo, facendoti riaffiorare quel dolore che non vuoi affrontare perché è stato troppo”.