Floriana Secondi contro Jonas al Grande Fratello: “Io ti davo una capocciata”, Omer lo difende

Ieri sera durante la terza puntata del Grande Fratello la conduttrice ha subito parlato della rissa sfiorata tra Omer Elomari e Jonas Pepe, in studio anche Floriana Secondi ci ha tenuto a dire la sua.

C’è stato un confronto tra i due gieffini, Jonas Pepe ha detto che spesso la sua logica lo porta a ragionare per assurdo ma non riesce a trovare una canale di comunicazione con il suo compagno di avventura. A parer suo ha dei modi un po’ bruschi e al momento non riesce a trovarsi bene con lui. Omer Elomari ha invece che non lo colpevolizza per le sue parole perché entrambi si sono parlati male alle spalle. Il concorrente ha fatto poi sapere che hanno iniziato a dialogare dopo lo scontro.

Floriana Secondi si scaglia contro Jonas Pepe: Omer Elomari lo difende

Dallo studio del Grande Fratello è intervenuta Floriana Secondi ieri sera durante la diretta. L’opinionista si è scagliata contro Jonas Pepe dicendo: “Te la dico proprio così come mi viene da figlia del popolo. Al terzo ‘sti ca**i’ io ti davo una capocciata in faccia prima di tutto. Te lo dico proprio con il cuore“.

La Secondi ha continuato dicendo che ha iniziato Jonas la discussione, pensa che sia saccente, uno che si crede chissà chi. L’opinionista al gieffino ha detto che non basta leggere qualche libro per insegnare la vita agli altri e crede che Omer abbia ragione sul fatto che lui è invidioso. A sorpresa Omer Elomari ha preso le difese del gieffino dicendo che non è una brutta persona. A detta sua dopo che hanno litigato ha scoperto che è meraviglioso.