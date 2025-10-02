Grazia Kendi sbotta nella notte al Grande Fratello: “Divento una pazza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nascono le prime tensioni al Grande Fratello, nella notte Grazia Kendi ha perso la pazienza e si è lasciata andare ad uno sfogo contro i suoi compagni di avventura.

Cosa è successo nella casa più spiata dagli italiani? Ad infastidire la gieffina è stato il comportamento di alcuni concorrenti, definito da lei poco rispettoso perché non le permettevano di dormire. Su tutte le furie ha detto loro che se vedeva volare un cuscino glielo avrebbe infilato in bocca. Ha poi aggiunto: “Se non mi fate dormire divento una pazza adesso”.

Grazia Kendi furiosa al Grande Fratello: la gieffina si sfoga nella notte

Durante il suo sfogo la gieffina ha detto agli altri concorrenti che aveva sonno e che dovevano avere rispetto delle persone che si devono riposare. A detta sua se non dormono sembrano degli zombie alle quattro del pomeriggio e da casa non si dovrebbe vedere questo.

Grazia Kendi ha continuato dicendo che non poteva certo andare a dormire sul divano con la luce accesa perché loro devono fare i def**ienti fino alle otto del mattino. Ha poi ribadito che diventa nervosa se non la fanno dormire.