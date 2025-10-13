Grande Fratello, Omer attacca Jonas dopo il litigio: “Persona invidiosa e gelosa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato pomeriggio al Grande Fratello è scoppiato un litigio animato tra Omer Elomari e Jonas Pepe, a scatenarlo è stato un motivo davvero banale però hanno rischiato di arrivare addirittura alle mani.

Sono stati alcuni loro compagni di avventura a dividerli per evitare di far degenerare la situazione e quando la scena è diventata accesa la regia ha preferito censurare cambiando inquadratura nella casa più spiata dagli italiani. Dopo lo scontro Omer Elomari si è scagliato contro il gieffino dicendo: “Non voglio alzare ancora una volta la tensione, ma è una persona invidiosa, gelosa. Lo vedo dagli occhi come mi guarda“.

Omer contro Jonas dopo lo scontro al Grande Fratello: anche Pepe lo critica

Omer Elomari è convinto che Jonas Pepe voleva fare la scena per dimostrare che è forte, lui però non può tollerare certi comportamenti. Pensa che nessuno possa sfogarsi in quel modo nei confronti di qualcun altro, lui di certo non lo permette a nessuno.

Nemmeno Jonas Pepe è rimasto in silenzio dopo la lite, riferendosi ad Omer ha detto che è l’unica persona di cui ha parlato male alle spalle da quando è entrato al Grande Fratello. Pensa che i suoi modi di fare non facciano parte di quel contesto, ha poi aggiunto: “Ci vorrebbe un clima sereno nella casa, le persone che stanno qua devono essere a modo“.