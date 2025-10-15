Confessione shock al Grande Fratello: “Ho pensato al suicidio, cercavo modi per togliermi la vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello pian piano si stanno facendo conoscere dai telespettatori e in varie occasioni alcuni di loro si sono lasciati sfuggire rivelazioni molto personali.

Nei giorni scorsi una delle gieffine aveva detto di essere molto insicura, di non aver trascorso una bella infanzia ma di essere riuscita col tempo a sentirsi meglio. L’ha aiutata moltissimo anche il marito, di chi si tratta? Di Ivana Castorina. Nella notte si è lasciata sfuggire altre rivelazioni sulla sua sfera personale, ha fatto anche una scioccante confessione che ha lasciato tutti senza parole. Parlando con Grazia e Giulia ha fatto sapere che provava un forte disagio da piccola, era molto timida e fragile. La madre era molto dura, difficilmente le faceva una carezza, si limitava nei suoi confronti e questo la turbava.

Ivana Castorina ha provato a togliersi la vita in passato: la scioccante rivelazione al Grande Fratello

Ivana Castorina al Grande Fratello

La gieffina nella notte ha raccontato che in occasione dei suoi diciotto anni sua madre voleva organizzare tutto, lei però non voleva foto. La sera precedente ha scritto una lettera alla madre per parlarle del disagio che provava, a voce non ne aveva il coraggio. Durante la festa la madre ha preso la fotocamera e la torta, poi l’ha abbracciata e le ha detto che tutte quelle persone erano lì per lei perché la amavano.

Ivana Castorina ha rivelato di aver trascorso la prima parte della sua vita chiedendosi chi fosse e desiderando di morire. Ha poi confessato: “Ho pensato al suicidio, più volte, cercavo mezzi e metodi. Andavo negli internet point a cercare sul web metodi per togliermi la vita“. Ha anche provato uno dei mezzi più comuni, però provava e non ci riusciva ad andare fino in fondo. In quel momento pensava di essere non solo sbagliata ma anche codarda.