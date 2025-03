Grande Fratello, gieffina fa outing: “Mi ha detto che ha avuto interesse anche per le donne”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’attuale edizione del Grande Fratello sta per giungere al termine ma i colpi di scena continuano a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori, ieri una delle gieffine ha fatto un nuovo outing. Senza giri di parole ha rivelato nella casa più spiata dagli italiani una confidenza privata che le era stata fatta nelle scorse settimane.

Di chi si tratta? Di Zeudi Di Palma, ieri durante una chiacchierata con Chiara Cainelli ha svelato: “MariaVittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’“. L’ex Miss Italia ha poi fatto sapere che quando sta con loro ha paura che la Minghetti sia gelosa di lei per Tommaso e che il gieffino sia geloso di lei per MariaVittoria.

A MariaVittoria piacciono anche le donne? La rivelazione di Zeudi al Grande Fratello

Zeudi Di Palma ha rivelato all’amica che Alfonso quando era ancora nella casa del Grande Fratello aveva notato questa cosa. A detta sua lei non si avvicina mai più di tanto ai ‘Tommavi’ perché teme di essere giudicata perché è a conoscenza di questa cosa.

L’ex Miss Italia ha poi detto che veniva vista strana ed è per questo che ha sempre fatto dei passi indietro. Dopodiché ha concluso dicendo che Tommaso Franchi è molto quadrato e fedele, infatti in certi contesti ha anche evitato di parlare con lei. La questione dell’outing su MariaVittoria Mighetti salterà fuori nella prossima puntata del Grande Fratello? Non ci resta che attendere per scoprirlo.