Zeudi Di Palma, le parole di Lorenzo spiazzano: “È del mio clan ma non è una mia amica, non mi convince”

Alcune rivelazioni fatte da Lorenzo Spolverato su Zeudi Di Palma al Grande Fratello hanno spiazzato praticamente tutti, in molti infatti non si aspettavano questo ‘voltafaccia’ dal momento che fanno parte dello stesso ‘gruppo’.

Durante una chiacchierata in piscina con Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Shaila Gatta il gieffino ha manifestato alcuni dubbi nei confronti dell’ex Miss Italia. A detta sua la gieffina zitta zitta farà le scarpe a tutti e non trova giusto il fatto che potrebbe vincere lei il Grande Fratello dal momento che è approdata nella casa tre mesi dopo rispetto a loro. Ha poi svelato: “Lei è una del mio clan questo è vero, ma non è proprio una mia amica nel vero senso della parola“. Rivolgendosi alla fidanzata di Alfonso D’Apice ha detto che conosce più lei e c’è molto più rapporto con lei.

Lorenzo Spolverato parla male di Zeudi Di Palma alle sue spalle: le rivelazioni del gieffino

Nella casa più spiata dagli italiani Lorenzo Spolverato ha chiaramente detto che quello che dice Zeudi Di Palma non lo convince. A detta sua in qualche modo c’è anche lei nel triangolo, ma perché vuole starci. Ci ha tenuto poi a precisare che lei sapeva già molte cose dal momento che ha visto il Grande Fratello per mesi prima di partecipare al reality.

Il gieffino riferendosi all’ex Miss Italia ha poi detto: “Ha detto lei che ha seguito tutto di tutti. Quindi strategicamente è quindici passi in più rispetto agli altri. Fino a ora ha giocato bene. Poi mi è suonato strano un discorso che mi ha fatto”. Alfonso Signorini stasera durante la diretta mostrerà a Zeudi Di Palma ciò che Lorenzo Spolverato ha detto sul suo conto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.