Grande Fratello, Domenico D’Alterio torna a parlare di Valentina: “Le risposte arriveranno quando uscirò”

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello e Domenico D’Alterio non può non chiedersi cosa succederà tra lui e Valentina Piscopo dopo il reality.

Il gieffino mentre era nella sauna con Anita Mazzotta è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex compagna. La donna ha deciso di mettere fine alla loro relazione dopo nove anni d’amore perché non è riuscita a tollerare la sua vicinanza con Benedetta. Lui non credeva che la loro amicizia avrebbe fatto così tanto rumore e si chiede quanto abbiano influenzato il suo percorso nella casa gli interventi di Valentina.

Cosa succederà tra Domenico D’Alterio e l’ex compagna Valentina dopo il Grande Fratello? Cosa ha detto il gieffino

L’ultimo confronto con l’ex compagna è stato molto duro, lei ha ribadito che tra loro è finita e che l’ha umiliata davanti a tutta l’Italia. La donna è convinta che ci sia un reciproco interesse tra lui e Benedetta, gli ha anche restituito l’anello che le aveva regalato quando è nata la figlia Paola.

Ad oggi Domenico D’Alterio non sa cosa accadrà tra lui e Valentina dopo il reality, i due avranno la possibilità di parlare da soli per capire che piega prenderà il loro rapporto. Ha poi aggiunto: “Le risposte arriveranno nel momento in cui uscirò da qua“.