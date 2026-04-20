Richiedenti asilo a Manfredonia, se ne discuterà nel prossimo Consiglio Comunale
Richiedenti asilo a Manfredonia, se ne discuterà nel prossimo Consiglio Comunale
Dopo la nostra richiesta di convocazione ed in coincidenza con il giorno successivo alle elezioni provinciali, oggi, il presidente del consiglio ci ha comunicato formalmente che l’argomento, concernente i richiedenti asilo sarà oggetto di informativa, da parte del sindaco, con conseguente discussione, in occasione della seduta di IMMINENTE indizione.
Invitiamo, dunque, la cittadinanza a partecipare direttamente e personalmente alla riunione del consiglio, assistendo al dibattito dell’aula.
In tal modo, si assicurerà massima ed immediata trasparenza, sulla base dei canoni democratici effettivi.
Provvederemo ad indicare, non appena riceveremo l’avviso, data ed oradi svolgimento della riunione, presso l’aula consiliare della sede municipale di Piazza del Popolo.
Rinnoviamo, pertanto, l’istanza URGENTE, già rivolta al sindaco da tempo, diretta ad ottenere la documentazione utile a trattare, con cognizione di causa, questo tema, che interessa particolarmente la nostra comunità.
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli
Liliana Rinald