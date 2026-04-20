La forza di una donna, spoiler 20 aprile 2026: Ceyda dice a Bahar di essere tornata da Fazilet, intanto Arif…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 20 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Raif aveva deciso di restare chiuso nella sua stanza senza più uscire dopo aver scoperto che la madre aveva licenziato Ceyda.

Spoiler La forza di una donna 20 aprile 2026: Arif si reca da Enver per prendere la pistola di Sarp

Raif si è innamorato di Ceyda ed è per questo che si è infuriato con la madre, la signora Fazilet pur di renderlo felice ha quindi deciso di far tornare la donna a casa loro. Quando le ha proposto di tornare a lavorare per lei ha precisato che è ancora convinta che abbia rubato i suoi gioielli e che non sia stato il figlio a regalarglieli.

Ceyda racconterà a Bahar che Fazilet l’ha fatta tornare a lavorare a casa sua dopo che Raif le ha detto la verità sulla vicenda dei gioielli. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif andrà da Enver per prendere la pistola di Sarp. Si occuperà lui di far sparire l’arma e Bahar deciderà di andare con lui.