Lo storico forno Taronna di Monte Sant’Angelo va in pensione, dopo 45 anni di onorata carriera

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Eh già dopo 45 anni mi tocca andare in pensione” ci scrive questo il maestro panificatore Donato Taronna nato a Monte Sant’Angelo il 15 gennaio 1963, da genitori entrambe di famiglie di fornai, terzo figlio di una famiglia di Fornai.

ha tre figli, Matteo, Isabella e Luigi.

Fornaio dal 1978 ora è l’unico figlio di fornaio che intraprende quest’arte bianca tramandata di padre in figlio nella Citta’ di Monte Sant’Angelo. (vedasi FOLCLORE GARGANICO di Giovanni Tancredi)

Nel 1981 rileva il forno di famiglia.

Nel 1988 aderisce alla Confartigianato Panificazione Provinciale,

Nel 1989 dopo il pensionamento d’anziani panificatori di Monte Sant’Angelo e all’apertura della sede comunale della Confartigianato riunisce i Panificatori in associazione, dove è eletto all’unanimità Presidente della stessa.

Il mondo dell’arte bianca è in fermento, su iniziativa di varie associazioni comunali,nel 1990 avviene il ripristino del direttivo Provinciale della categoria,con la conseguente nomina dei vertici provinciali.

Giugno 1990 è eletto Presidente Provinciale dell’Associazione Panificatori della Confartigianato scalzando concorrenti già dati per certi alla Presidenza.

Settembre 1990 viene eletto consigliere nazionale della categoria a Roma.

Nel 1990 avviene un fatto importante per la categoria dei Panificatori la proposta di firma della liberalizzazione del prezzo del pane.

Nel 1992 nella Città d’Ancona, si celebra l’assemblea nazionale dell’Associazione Panificatori della Confartigianato, è eletto Vice Presidente Nazionale della Categoria.

Partecipa all’estensione della bozza di legge da presentare al Governo circa l’abolizione del lavoro notturno.

Conduce con le altre organizzazioni di categoria sia degli operai sia dei panificatori, la stipula dei C.C.N.L.

Entra a far parte della Commissione Provinciale Artigianato della Camera di Commercio di Foggia.

Marzo 1994 si trasferisce con il Forno di famiglia nei pressi della Basilica di San Michele Arcangelo.

E’ proposto nel 1995 come membro dell’Associazione Provinciale Panificatori nella Commissione della Camera di Commercio per il rilascio licenze di Panificazione.

Nel 1997 è rieletto Vice Presidente Nazionale. Diventa delegato per il sud delle problematiche della categoria panificatori.

Entra di diritto nel direttivo regionale dell’associazione panificatori nel 1998.

Partecipa come delegato della categoria alle trattative presso il Ministero delle Attività Produttive sulla stesura delle nuove leggi sulla panificazione.

Diverse le sue collaborazioni con l’Università di Bari e Foggia facoltà di Agraria e Microbiologia.

Anno 1997-2007 un decennio di partecipazione alle più importanti trasmissioni RAI e MEDIASET.

VERDE MATTINA e LA VECCHIA FATTORIA con Luca Sardella

UNO MATTINA con Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

GEO & GEO con SVEVA SAGRAMOLA

LA DOMENICA del VILLAGGIO con Rosita Cementano e Davide Mengacci.

GEO & GEO MAGAZINE

UNO MATTINA ESTATE

LINEA VERDE

LINEA BLU

Nel luglio 2006 in collaborazione con il PARCO NAZIONALE del GARGANO nella persona del suo Presidente l’AVV.GIANDIEGO GATTA, riescono con il loro impegno a far sì che il Pane di Monte Sant’Angelo è inserito nell’albo regionale dei prodotti tipici della REGIONE PUGLIA.

Nel Maggio 2007 viene eletto consigliere comunale di Monte Sant’Angelo in una lista civica UNITI per MONTE,conseguentemente il 20 Agosto viene delegato Assessore all’Urbanistica e Legalità.

A settembre 2009 con la conseguente fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale nel Popolo della Libertà gli viene conferita la delega di assessore all’Urbanistica e Attività Produttive e Legalità.

il 21 ottobre 2015 gli viene conferito a Roma presso la sede nazionale della CONFESERCENTI IL DIPLOMA DI “MAESTRO DELL’ALIMENTANZIONE”

il Forno Taronna Donato già presente nella guida SLOW FOOD, negli anni 2018 e 2019 viene inserito nella Guida di Repubblica -Espresso “GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI DELLA REGIONE PUGLIA -2019-2020-2021-2022-“

Guida di Repubblica -Espresso Puglia-Le ricette di Casa Puglia.

Segnalato da Restaurant Guru 2022-2023-2024 con menzione ECCELLENTE

La Repubblica – Espresso Guida ai Sapori e ai Piaceri 2022- Le Meraviglie dell’Unesco in quanto Monte Sant’Angelo sede di due siti UNESCO.

La Repubblica -Espresso le Guide ai Sapori e ai Piaceri PORTI e MARINE 2022

SEGNALATO DA Touring Club Italiano

Gambero Rosso Guida migliori Panifici e Panettieri d’Italia premia con due pani

La Ferrero in occasione dei 60° di fondazione inserisce il Pane tipico di Monte Sant’Angelo sul sito ufficiale con il binomio Pane e Nutella, viene scelto tra 13.000 panifici.

Il prescelto è quello del Forno Taronna Donato.

LIKE gli dedica la copertina della loro Guida ai Piaceri e Sapori della Puglia premiandolo per l’idea ECCELLENTE di riprodurre l’effige della Basilica di San Michele Arcangelo sul Pane Tipico di Monte Sant’Angelo.

IL 27 OTTOBRE 2019 in occasione del convegno “I PANI d’ITALIA” IL PANE RACCONTA che si è svolto a Matera Capitale Europea della Cultura 2109 LA FIESA CONFESERCENTI GLI CONFERISCE IL DIPLOMA di MAESTRO PANIFICATORE tra i 50 panificatori partecipanti da tutta Italia.

Giugno 2022 guida la delegazione dei Panificatori di Monte Sant’Angelo alla stesura del disciplinare per il Presidio Slow Food del Pane di Monte sant’Angelo.

L’Otto Settembre Slow Food ne sancisce l’ufficialità del Presidio del Pane di Monte Sant’Angelo nei presidi da tutelare.

Dal 17 a 21 dicembre 2024 viene invitato da Marina Militare e Le Rotte del Pane sull’Amerigo Vespucci a Doha in Qatar per produrre pane tipico di Monte Sant’Angelo da distribuire nelle varie serate che si svolgeranno a bordo del Veliero organizzate dall’Ambasciata Italiana e Camera di Commercio italiana.

Il 21 Dicembre a Doha in Qatar con la Chef Qatarina HISSA AL SULAITI creano un BREAD CREATIVE EVENT collaborazione tra QATAR MUSEUM Città Unesco di cui Monte Sant’Angelo ha ben due siti Unesco,la Basilica di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra, producendo il Pane tipico di Monte Sant’Angelo nella Bakery della Chef Al Sulaiti.