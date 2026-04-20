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Foggia. Incendio nel quartiere Ferrovia, si è sfiorata la tragedia

FOGGIA – Poco prima delle 4 del mattino, solo grazie all’intervento immediato di un paio di residenti che hanno dato subito l’allarme, i Vigili del Fuoco sono arrivati in tempo a domare l’incendio scoppiato nel quartiere Ferrovia, in via Piave, presso l’ex London Pub, evitando che le fiamme si propagassero alle tende e coinvolgessero l’intero edificio. I residenti del palazzo sono stati immediatamente evacuati per motivi di sicurezza.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ora indaga su quanto accaduto.

E c’è un dettaglio che rende tutto ancora più grave: in quello stesso locale, anni fa, dopo la cessione dello storico pub, erano già intervenuti i Vigili del Fuoco per fughe di gas. Per questo diciamo senza esagerare che poteva essere una strage.

Ancora una volta sono stati i residenti, con prontezza e senso civico, a evitare il peggio. E allora basta con chi parla di “procurato allarme” o minimizza dicendo che “succede ovunque”. Qui si continua a sfiorare il disastro e dopo i gravi episodi che etichettano questa città – facendoci vergognare davanti all’Italia intera – avremmo dovuto vedere una presenza molto più forte dello Stato. Ancora una volta, i residenti del quartiere Ferrovia si sentono soli e abbandonati.



