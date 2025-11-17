Grande Fratello, Domenico D’Alterio soffre per la rottura con Valentina: “Tra noi non è finita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da quando Domenico D’Alterio ha scoperto che la compagna Valentina ha messo fine alla loro storia d’amore il suo umore è decisamente cambiato al Grande Fratello.

Il gieffino sta cercando di continuare il suo percorso ma non può certo nascondere la sofferenza che prova per la fine della sua relazione con la madre di sua figlia. Lei lo aveva messo in guardia diverse volte, non tollerava il legame che si era creato con Benedetta ma lui non ha preso le distanze come le aveva più volte promesso. Stanca del suo atteggiamento lo ha lasciato, ma lui non sembra essere disposto ad arrendersi.

Domenico D’Alterio proverà a recuperare il rapporto con la compagna Valentina? Il gieffino è distrutto

In questi giorni il gieffino ha parlato spesso dell’ex compagna e del suo desiderio di riconquistare la sua fiducia. Nella casa più spiata d’Italia si è detto convinto che tra loro non è davvero finita. Cosa farà per recuperare il loro rapporto? C’è chi pensa che potrebbe addirittura decidere di abbandonare il reality per dimostrarle quanto la ama.

Stasera andrà in onda la nona puntata del Grande Fratello, ci sarà l’ennesimo confronto tra Domenico D’Alterio e Valentina o questa volta lei deciderà di restare alla larga dai riflettori? Lei nei giorni scorsi ha attaccato ancora una volta Benedetta, il triangolo che si è formato continuerà a rendersi protagonista nelle nuove puntate del reality?