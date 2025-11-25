GF, nuovo attacco per Domenico D’Alterio dalla compagna: “Mi mette in cattiva luce”, in studio lo difendono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La compagna di Domenico D’Alterio nelle scorse settimane ha deciso di lasciarlo perché non tollerava più il suo comportamento al Grande Fratello, i suoi continui interventi però hanno un po’ stancato i telespettatori.

Ieri sera Simona Ventura ha mostrato al gieffino un nuovo messaggio che Valentina Piscopo ha scritto per lui sui social, un attacco che lo ha non poco ferito. Per l’ennesima volta gli ha detto che sta vivendo l’esperienza come vuole, portando avanti l’amicizia con Benedetta senza pensare a come possa stare lei. A parer suo poteva divertirsi con chiunque ma non con chi crede che sia preso da lei. La compagna di Domenico D’Alterio ha anche detto che si vergogna di lui come uomo.

Domenico D’Alterio non trattiene le lacrime al Grande Fratello: in studio lo difendono

Con gli occhi pieni di lacrime il gieffini ha detto che questa situazione lo fa stare male, gli dispiace però vuole divertirsi nella casa perché ha sempre pensato agli altri e mai a se stesso. Dallo studio Sonia Bruganelli lo ha difeso dicendo che non sta facendo nulla di sbagliato, non sta mancando di rispetto a nessuno e sta regalando a tutti un po’ di leggerezza.

Anche Cristina Plevani ha preso le difese di Domenico D’Alterio, sui social lei ha avuto un battibecco con Valentina alla quale ha detto che i 15 minuti di Warhol sono scaduti. Anche lei pensa che lui non stia facendo nulla di male e che la sua compagna sia solo in cerca di notorietà a discapito del gieffino.

Simona Ventura non pensa che Valentina voglia il suo male, rivolgendosi alla donna le ha consigliato di accettare il compagno per quello che è perché una persona si ama anche quando si diverte, ride e sta con gli altri. Domenico D’Alterio pensa che i continui interventi della compagna lo stiano mettendo in cattiva luce, ha poi ribadito che non sta facendo niente di male.