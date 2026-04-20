Javier Martinez abbandona la pallavolo? L’ex gieffino parla del suo futuro

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Javier Martinez ha concluso la sua esperienza alla Terni volley academy dove militava dall’anno scorso. Il pallavolista argentino ha chiuso la stagione con la squadra ternana con una sconfitta, che ha decretato la retrocessione dal campionato di A3 di pallavolo. L’uomo insieme ai suoi compagni non hanno potuto fare niente contro gli avversari di Savigliano, che hanno vinto per 3 set a 0. Intervistato da Galileo Tv, Javier Martinez ha parlato della delusione provata in questo momento, dichiarando: “Purtroppo non è andata come ci aspettavamo. Onore all’avversario, erano più forti di noi l’hanno dimostrato questa sera.” Javier Martinez ha quindi aggiunto: “vorrei ringraziare le persone che sono venute a vederci a sostenerci da tutte le parti d’Italia porto via il calore della gente”.

Javier Martinez non è sicuro di smettere con la pallavolo

Sempre a Galileo Tv, l’ex gieffino ha parlato del suo futuro professionale dopo che in alcune dichiarazioni aveva affermato che avrebbe forse lasciato la pallavolo. Javier Martinez ha affermato di non avere le idee chiare su cosa farà in futuro anche se è certo che lascerà Terni, dove ha giocato per solo un anno. Il compagno di Helena Prestes ha ammesso: “Ci sono tante cose in ballo tra cui la pallavolo, ormai ho 31 anni e devo anche iniziare a valutare tante cose. La pallavolo sicuramente è sul piano di valutazione, speriamo di avere le idee più chiare. Forse tra qualche settimana, tra qualche mese. Non è detto che smetto, non è detto che smetto in A3. Però vediamo.”