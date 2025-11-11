Amara scoperta per Domenico D’Alterio al Grande Fratello: la compagna Valentina l’ha lasciato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ottava puntata del Grande Fratello durante la quale non sono mancati i colpi di scena, Domenico D’Alterio ha dovuto fare i conti con una notizia che lo ha spiazzato.

Durante la diretta Simona Ventura gli ha mostrato il messaggio scritto sui social dalla compagna Valentina Piscopo e ha scoperto che ha messo fine alla loro relazione. La donna dopo vari avvertimenti si è stancata del comportamento del gieffino ed è per questo che ha preferito prendere le distanze. Per Domenico D’Alterio è stato un fulmine a ciel sereno, non pensava che sarebbe arrivata davvero a lasciarlo.

Domenico D’Alterio legge la lettera di Valentina al Grande Fratello: la loro storia d’amore è finita

Dopo aver letto le parole dell’ormai ex compagna il gieffino era sconvolto, alla conduttrice ha però detto che non ha nessuna intenzione di arrendersi. Non appena uscirà dalla casa più spiata dagli italiani infatti proverà a riconciliarsi con Valentina, tra le varie cose ha infatti detto: “So solo dire che appena uscirò cercherò di chiarire quello che ho da chiarire e poi proverò a recuperare. Non era però mia intenzione arrivare a tutto questo“.

Domenico D’Alterio ha anche detto che questa volta prenderà davvero le distanze da Benedetta, si limiterà solo a darle il buongiorno nella casa del Grande Fratello. Poco dopo la conduttrice gli ha mostrato anche una lettera scritta dalla sua ex compagna nella quale fa sapere che non ha mantenuto la promessa che le aveva fatto. Ha poi ribadito che l’ha ferita con il suo comportamento e che adesso potrà vivere l’esperienza come meglio crede perché lei non c’è più.