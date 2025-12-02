Grande Fratello, Domenico D’Alterio sul rapporto con Benedetta svela: “Io e lei insieme? Mai dire mai”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fino ad ora Domenico D’Alterio al Grande Fratello ha sempre sostenuto che lui e Benedetta Stocchi sono solo ottimi amici, la cosa però non ha convinto né la compagna né moltissimi telespettatori.

Ieri sera Valentina Piscopo è tornata nella casa più spiata dagli italiani per rinfacciare ancora una volta all’ex compagno di averla umiliata davanti a tutti. Gli ha restituito l’anello di fidanzamento e ha detto di aver capito che non è la persona giusta per lui, pensa che sia stata l’unica ad amare nel loro rapporto. Le parole dell’ex compagna hanno ferito Domenico D’Alterio, le ha anche detto che lo sta infangando sempre di più.

Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi sono solo amici? La confessione del gieffino spiazza

Nei giorni scorsi al Grande Fratello i due gieffini avevano detto di non volersi perdere dopo il reality, intendevano però solo come amici o c’è dell’altro tra loro? Lui ieri sera per la prima volta ha lasciato intendere che potrebbe succedere qualsiasi cosa.

Dopo aver ribadito che Bedetta Stocchi lo fa stare bene e lo completa ha svelato: “Io e lei insieme? Mai dire mai nella vita“. Dallo studio è intervenuta Cristina Plevani per commentare il loro rapporto. L’opinionista ha detto che fino ad ora non aveva mai visto malizia del rapporto tra Domenico D’Alterio e la gieffina, questa settimana però non è stato così, lei stessa ha detto: “Forse non siete consapevoli dell’attrazione che vi lega. Voi vi cercate sempre“.