Grande Fratello, Domenico D’Alterio a cuore aperto con Benedetta: “Sei stata la persona più importante”

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello su Canale 5, a poche ore dalla diretta Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi si sono ritagliate qualche momento per chiacchierare un po’.

I due hanno parlato del percorso vissuto fino ad ora nella casa più spiata dagli italiani e dell’amicizia nata tra loro, scambiata da molti per qualcosa di più. Sin dall’inizio è nata una particolare intesa tra loro ma anche se hanno sempre detto di essere solamente amici non tutti credono che sia vero. A dubitarne è stata soprattutto l’ex compagna di Domenico D’Alterio, infastidita dal loro legame infatti Valentina lo ha lasciato dopo vari avvertimenti.

Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi parlano del loro legame al Grande Fratello: cosa succederà fuori?

Mentre parlavano in sauna il gieffino le ha detto che il suo percorso al Grande Fratello non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Alla sua compagna d’avventura ha detto: “Tu sei stata importante, la persona più importante“. Ha poi rivelato di esserci rimasto male durante la cena dei grazie perché non ha pensato subito a lui.

Benedetta Stocchi ha ammesso che avrebbe voluto abbracciarlo, però ormai le vengono sempre le paranoie. La gieffina si riferiva al fatto che l’ex compagna di Domenico D’Alterio le ha rivolto dure accuse per settimane. Lui ha ammesso di aver fatto degli errori, ma non crede che volersi bene lo sia stato. Pensando poi al fuori entrambi hanno detto che vorrebbero restare buoni amici anche dopo il Grande Fratello.