Grande Fratello, l’ex di Domenico attacca ancora Benedetta: “In mutande su Domenico”

Per settimane l’ex di Domenico D’Alterio ha duramente criticato il legame nato tra il gieffino e Benedetta Stocchi al Grande Fratello ritenendolo poco rispettoso nei suoi confronti.

Più volte è approdata nella casa più spiata dagli italiani per chiedere all’ormai ex compagno e alla gieffina di evitare certi comportamenti perché lei da casa ha sofferto molto vedendoli così complici. Tutte le volte ha detto loro di giocare, scherzare e divertirsi, però con rispetto e senza spingersi troppo oltre come invece hanno continuato a fare. Dopo vari avvertimenti Valentina Piscopo si è stancata e ha deciso di lasciare Domenico D’Alterio con un post pubblicato sui social.

Benedetta di nuovo nel mirino di Valentina: il duro attacco dell’ex di Domenico D’Alterio

Ad oggi Valentina Piscopo non sembra aver cambiato idea sulla rottura, infastidita dall’atteggiamento dell’ormai ex compagno ha preferito prendere le distanze da lui. Il gieffino intanto sta continuando il suo percorso nella casa del Grande Fratello, probabilmente aspetta di uscire per avere un chiarimento con la madre di sua figlia.

Nei giorni scorsi Benedetta Stocchi ha fatto sapere che intende avere un nuovo confronto con Domenico D’Alterio, prima però vuole lasciarli in tempo di metabolizzare che Valentina lo ha lasciato. Quest’ultima intanto è tornata ad attaccare la gieffina sui social. Queste le sue parole: “Si è tuffata in mutande su Domenico“, Simona Ventura mostrerà l’attacco in diretta nella prossima puntata?