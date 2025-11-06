Grande Fratello, Benedetta si sfoga dopo le nomination: “C’è chi che mi vorrebbe dire delle cose ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Benedetta Stocchi nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo al Grande Fratello mentre chiacchierava con Anita Mazzotta in giardino.

Ha fatto non poco discutere il fatto che abbia nominato Grazia Kendi durante la settimana puntata del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. Lei pensa che si sia rotto l’equilibrio nella casa più spiata dagli italiani e che in molti abbiano cambiato atteggiamento dopo la diretta.

Benedetta Stocchi si sfoga con Anita al Grande Fratello: cose non dette nella casa? Cosa ha detto la gieffina

Lei pensa che le cose siano cambiate nella casa a causa del mix di cose che sono accadute nell’ultima diretta. Ha poi aggiunto: “Sento che dopo la Nomination di Grazia, c’è chi che mi vorrebbe dire delle cose ma non me lo dice“.

Benedetta Stocchi ci ha tenuto a precisare che tutto questo non le interessa, perché l’unica con cui si deve giustificare è Grazia, però comunque lo sente che ci sono cose non dette. Ad Anita ha detto di essere dispiaciuta per la Kendi, pensa però che questo l’abbia aiutata ad avere maggiore consapevolezza sul loro rapporto.