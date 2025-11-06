Grande Fratello, Rasha si allontana da Omer: “Non vedo carattere, si è spaventato?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra Rasha Younes e Omer Elomari ha subito una battuta d’arresto al Grande Fratello? Fino a pochi giorni fa sembrano molto complici e l’intesa tra loro era palese, le cose però sono velocemente cambiate.

I fan del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5 erano convinti che sarebbero stati loro la prima coppia di questa edizione del Grande Fratello, lei però nelle ultime ore ha manifestato molti dubbi nei confronti del gieffino. Anche Grazia ha notato che si sono allontanati e ne ha parlato con Rasha Younes per capire cosa sia successo tra lei e Omer Elomari.

L’atteggiamento di Omer fa allontanare Rasha al Grande Fratello: le rivelazioni della gieffina

Parlando con la Kendi la gieffina ha ammesso che non ha troppo gradito il fatto che sua madre quando è entrata nella casa più spiata dagli italiani ha dato così tanta importanza ad Omer Elomari. Pensa che probabilmente lo ha fatto anche per lei ma non gli scende giù questa cosa.

Grazia pensa che Omer si sia chiuso in se stesso dopo la puntata, lei lo vede diverso. Rasha Younes riferendosi all’atteggiamento del gieffino ha detto: “Non vedo carattere”, si chiede anche se possa essere stato il confronto con sua madre a spaventarlo. Secondo Grazia forse si comporta così solo per portarle rispetto, la gieffina ha così replicato: “Non è che se vai avanti devi mancare di rispetto”, ha poi aggiunto: “Non mi dà stimoli”. La frequentazione tra lei e Omer Elomari è destinata a giungere al capolinea o riusciranno a fare dei passi avanti?