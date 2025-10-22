Grande Fratello, la compagna di Domenico contro Benedetta: “Essere inutile, vergognati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi è nata una speciale amicizia al Grande Fratello, spesso si ritagliano dei momenti per stare insieme ma la loro vicinanza continua ad infastidire la compagna del gieffino.

Valentina era stata molto chiara quando è entrata nella casa più spiata dagli italiani per avere un confronto con il compagno. Dopo averlo bacchettato per l’eccessiva vicinanza alla sua compagna di avventura gli aveva chiesto maggiore rispetto. Domenico D’Alterio continua ad essere molto affettuoso con Benedetta, i due infatti non hanno preso affatto le distanze e questo ha fatto infuriare la compagna di lui.

Domenico D’Alterio, la compagna Valentina furiosa con Benedetta: il duro attacco sui social

Sui social la compagna del gieffino si è scagliata duramente contro Benedetta Stocchi, a parer suo non ha rispetto nemmeno per se stessa e dovrebbe vergognarsi. Durante lo sfogo ha detto di essere rimasta zitta e buona fino ad ora ma avrà la guerra se è questo che vuole. Rivolgendosi alla gieffina ha detto che non si toccano gli uomini che hanno una compagna e una figlia.

Al momento Benedetta Stocchi è in nomination e Valentina ha chiaramente invitato i fan del Grande Fratello a votare per la sua eliminazione. Queste le sue parole: “Fatemi fuori questo essere inutile che l’aspetto alla porta rossa“. Se dovesse davvero uscire dalla casa la compagna di Domenico D’Alterio la affronterà?