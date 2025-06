Gianmarco Steri verso il Grande Fratello? “Farebbe di tutto per entrare nella casa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si è concluso da poche settimane, l’ex tronista ha scelto di uscire dalla trasmissione insieme a Cristina Ferrara, sui social si mostrano più complici che mai.

Al momento i due stanno vivendo la loro storia d’amore a distanza, sembra però che i loro progetti di coppia futuri ci sia già in previsione la convivenza. Intanto, lui potrebbe tornare nel programma di Maria De Filippi a settembre, stavolta dietro le quinte come hair stylist. Questo però non è l’unico rumors che sta circolando sul suo conto, a quanto pare Gianmarco Steri avrebbe mostrato interesse per il Grande Fratello.

Gianmarco Steri vuole partecipare al Grande Fratello? L’indiscrezione

La sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, gli ha fatto conquistare non poco visibilità. Al momento il fidanzato di Cristina Ferrara è tornato alla ‘normalità’ ma sembra che tornare sul piccolo schermo non gli dispiacerebbe.

Stando a quanto ha rivelato Lorenzo Pugnaloni sui social Gianmarco Steri sarebbe interessato a partecipare ad un reality. Queste le sue parole: “Farebbe tutto per entrare al Grande Fratello a settembre”. Se la redazione lo contatterà come reagirà Cristina? I due stanno insieme da poche settimane e questa nuova esperienza televisiva li separerebbe per mesi.