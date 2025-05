Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha scelto Cristina: Nadia non l’ha presa bene

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata ieri la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne che ha avuto un esisto del tutto inaspettato, in molti infatti erano convinti che avrebbe lasciato la trasmissione con Nadia Di Dionato ma non è stato così.

Stando alle anticipazioni rese note da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram il tronista ha scelto Cristina Ferrara. Cosa è successo durante la puntata? Nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sono state mostrate le esterne, Nadia Di Dionato ha portato Gianmarco Steri in montagna nel suo paese e sono apparsi molto complici. Cristina invece lo ha portato a Salerno dai suoi genitori, poi hanno fatto una gita in barca.

Gianmarco Steri ha lasciato Uomini e Donne con Cristina: come ha reagito Nadia

I telespettatori erano convinti che il tronista avrebbe scelto Nadia, soprattutto perché hanno notato del distacco durante l’esterna con Cristina, lui però ha spiegato che il suo atteggiamento era dovuto al mal di mare. Alla Ferrara ha detto di essere rimasto subito colpito dalla sua bellezza. Il suo interesse è sempre stato forte nei suoi confronti, però spesso non riusciva a comprenderla ed è per questo che l’ha messa tanto in discussione.

Gianmarco Steri pensa che lui e Cristina Ferrara siano molto diversi, però è rimasto colpito dalla sua sensibilità e non poteva fare a meno di pensarla. La corteggiatrice era molto emozionata durante la scelta, con entusiasmo ha risposto di ‘si’ e ha ribadito di provare forti sentimenti per lui. Ma come ha reagito Nadia Di Dionato quando ha scoperto di non essere la scelta? La ragazza ha fatto sapere di essere delusa ma se lo aspettava, però fino alla fine sperava di sbagliarsi. In studio la corteggiatrice ha fatto fatica a trattenere le lacrime, prima di salutare il tronista con ironia gli ha fatto un in bocca al lupo.