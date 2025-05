Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata: quando andrà in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono trapelate interessanti novità su Uomini e Donne che riguardano il trono di Gianmarco Steri, in molti non vedono l’ora di vedere la messa in onda relativa alla sua scelta.

Le anticipazioni hanno già rivelato che il tronista deciderà di lasciare la trasmissione insieme a Cristina Ferrara, i fan del noto dating show di Maria De Filippi però sono curiosi di scoprire ogni dettaglio. Si tratta infatti di una puntata molto attesa, i telespettatori vogliono ascoltare il discorso che Gianmarco Steri ha fatto alla sua scelta ma sono anche curiosi di vedere come ha reagito Nadia Di Dionato nel momento in cui non è stata scelta.

Uomini e Donne andrà in onda in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri: i dettagli

Stando alle indiscrezioni rese note da Dagospia in occasione della scelta di Gianmarco Steri Uomini e Donne andrà in onda in prima serata su Canale 5. È stata svelata anche la data, dovrebbe approdare sul piccolo schermo nella serata di venerdì 30 maggio 2025.

Per quanto riguarda la serata di venerdì il palinsesto non verrà stravolto del tutto, infatti non salterà la messa in onda degli episodi di Tradimento. La soap opera turca, infatti, terrà compagnia al telespettatori dopo la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri.