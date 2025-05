Uomini e Donne, oggi la scelta di Gianmarco Steri: le emozioni di Cristina e Nadia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è giunto al termine, stasera andrà in onda la sua scelta e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa dirà alle sue corteggiatrice, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Entrambe sono apparse molto emozionate e in ansia prima della scelta. Sappiamo già che il tronista ha deciso di lasciare la trasmissione insieme a Cristina, sul web si è parlato anche di una presunta crisi dopo il programma ma sembra che in realtà la loro relazione stia procedendo a gonfie vele.

Cosa hanno rivelato Cristina e Nadia prima della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Ai microfoni di Witty Tv Nadia Di Diodato a poche ore dalla scelta ha ammesso di essere molto in ansia per una serie di cose. La corteggiatrice ha fatto sapere durante l’ultima esterna che lei e Gianmarco Steri hanno fatto lei non l’ha vissuta come se fosse l’ultima. Ha inoltre avvertito la stessa sensazione anche da parte del tronista. Quando le hanno chiesto se pensava di essere lei la scelta ha risposto che se si basava sulle sensazioni provate pensava di essere la scelta.

Questo, invece, è quello che ha detto Cristina Ferrara: “Ho un mix di emozioni tutte insieme adesso…Un giorno penso di essere la scelta e poi penso di non esserlo. Poi il giorno dopo penso ancora di esserlo e poi di nuovo di non esserlo”. Il giorno della scelta lei non credeva che il tronista avrebbe deciso di andare via con lei, però ha fatto sapere che rifarebbe tutto esattamente allo stesso modo.