Uomini e Donne, c’è già aria di crisi tra Gianmarco Steri e Cristina? L’indiscrezione

Andrà in onda stasera su Canale 5 in prima serata la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, in molti non vedono l’ora di vedere ogni dettaglio della puntata.

Grazie alle anticipazioni sappiamo già che la scelta del tronista è Cristina Ferrara e che Nadia Di Dionato non ha preso bene la decisione presa dal ragazzo, fino alla fine aveva sperato che sarebbero usciti insieme dal noto dating show di Maria De Filippi. In questi giorni sono trapelate alcune foto sui social che ritraggono Gianmarco Steri e la fidanzata, i due sono apparsi molto felici insieme eppure si parla già di una presunta crisi.

Cristina e Gianmarco già in crisi dopo la scelta a Uomini e Donne?

Sono passate solo poche settimane dal giorno in cui è stata registrata la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, sembra però che il rapporto con la corteggiatrice potrebbe aver già preso una brutta piega. Come stanno davvero le cose?

Una segnalazione ha fatto sapere che il tronista è stato beccato insieme ai suoi amici, Cristina però non era con lui. Aria di crisi? Le cose potrebbero essere diverse, infatti è possibile che i due fino al momento della scelta stiano evitando di mostrarsi troppo insieme. Proprio nelle scorse ore Deianira Marzano ha mostrato una loro foto che li ritrae in un locale a Salerno dove sembravano molto complici e innamorati.