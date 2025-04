Gianmarco Steri lascia lo studio di UeD: “Non ci voglio stare qua dentro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri a Uomini e Donne Maria De Filippi in studio ha parlato del malumore di Gianmarco Steri. Lui visibilmente infastidito si è scagliato contro Francesca e Cristina. Il motivo? Il tronista non ha tollerato il fatto che le due corteggiatrici non abbiano avuto nessuna reazione dopo aver visto il bacio con Nadia in esterna.

Il tronista ha fatto anche notare di aver detto parole importanti a Nadia, ma nemmeno questo ha smosso Cristina e Francesca, quindi si è chiesto chi ha davanti. Gianmarco Steri ha ribadito che non hanno fatto nulla nonostante abbiano visto una cosa forte, loro però hanno replicato alle accuse dicendo che sarà una cosa forte per lui, Cristina ha poi detto: “Vuoi baciare tutti? Pensi di essere al parco giochi. Divertiti, poi i conti si fanno alla fine”. La corteggiatrice ha fatto anche sapere che aveva già messo in conto che lui e Nadia si sarebbero baciati e lo ha accusato di essere ‘scontato’.

Gianmarco Steri sbotta a Uomini e Donne e lascia lo studio

Mentre discuteva con le sue corteggiatrici il tronista si è infastidito al punto da sentire l’esigenza di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Alla conduttrice ha detto: “Maria scusami, io devo uscire oggi. Non ci voglio stare qua dentro, non è cattiveria.“.

Prima di uscire Gianmarco Steri ci ha tenuto a rassicurare Nadia dicendo che il loro è stato un bellissimo momento. Ha poi aggiunto: “In questo momento però mi dispiace ma non voglio stare oggi qui dentro davanti a loro due (Cristina e Francesca). Posso uscire?” Il tronista ha anche chiesto di non essere seguito dietro le quinte perché non aveva voglia di parlare con nessuno, quando è uscito anche le ragazze hanno abbandonato lo studio di Uomini e Donne.