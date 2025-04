Anticipazioni Uomini e Donne, corteggiatrice di Gianmarco si elimina: caos in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Uomini e Donne, le anticipazioni fanno sapere che nella nuova registrazione del noto dating show di Maria De Filippi una corteggiatrice di Gianmarco Steri si è eliminata.

A lasciarsi sfuggire interessanti indiscrezioni è stato Lorenzo Pugnaloni sul suo sito LolloMagazine.it. Cosa è successo in puntata? In studio è stata mostrata l’esterna del tronista con Francesca, durante la quale lei gli ha dato in anticipo un regalo per il suo compleanno. Questa volta tra loro non c’è stato nessun bacio, la complicità tra loro però era palese. Le immagini mostrare nello studio di Uomini e Donne hanno infastidito non poco Cristina, anche Nadia è sbottata.

Nadia si scaglia contro Gianmarco Steri a Uomini e Donne: il tronista è incoerente?

La corteggiatrice è apparsa alquanto infastidita nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Pugnaloni ha fatto sapere che Nadia ha giudicato incoerente e falso il comportamento di Gianmarco Steri. Il motivo? Perché dopo aver detto che il suo interesse nei confronti di Francesca era calato ha fatto con lei un’esterna molto romantica.

Infastidita e delusa dall’atteggiamento del tronista Nadia ha deciso di eliminarsi, al momento infatti sembra che il loro percorso di conoscenza sia giunto al capolinea. C’è stato però un altro colpo di scena a Uomini e Donne, stando alle anticipazioni non appena Gianmarco Steri ha deciso di ballare con Francesca Cristina ha di nuovo abbandonato lo studio.