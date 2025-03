GF Zeudi Di Palma, la madre è preoccupata: “Abbiamo ricevuto minacce, diffamazione e calunnie”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono momenti delicati per Zeudi Di Palma, non solo dentro la casa del Grande Fratello ma anche fuori. La madre, Maria Rosaria, in un’intervista concessa a Fanpage.it ha fatto sapere di essere molto preoccupata e ferita per gli insulti sui social che hanno anche a che fare con la sessualità della figlia.

La donna ha rivelato che il suo cognome è stato addirittura accostato a quello di un famoso clan nel momento in cui l’ex Miss Italia è stata eletta finalista del reality, una situazione che ormai è diventata intollerabile. Sui social gli haters non si sono scagliati solo contro Zeudi Di Palma ma anche contro la sua famiglia. In merito a ciò la madre ha svelato: “Anche noi abbiamo ricevuto minacce, abbiamo subito diffamazione e calunnie”. Per un po’ è stata anche costretta a chiudere il profilo social della gieffina.

Zeudi Di Palma attaccata al Grande Fratello: cosa pensa la madre

Nelle ultime ore Zeudi Di Palma è stata duramente attaccata e criticata dalle sue ‘amiche’ nella casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello ha dovuto fare i conti anche con gli attacchi di Helena Prestes che in più occasioni l’ha accusata di strumentalizzare la sua sessualità.

La Signora Maria Rosaria ha fatto sapere che molti ragazzi hanno preso Zeudi come esempio, quindi se viene accusata di queste cose anche loro sentono quell’accusa. Ha poi concluso dicendo: “Sono ragazzi che prima di esternare la propria sessualità devono attraversare le paure e il buio totale“.