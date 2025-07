De Martino in vacanza con il “Dottore” di Affari Tuoi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il mondo dello spettacolo e del quiz televisivo si prende una pausa, e questa volta a far parlare di sé sono Stefano De Martino e Pasquale Romano, il celebre autore di Affari Tuoi. I due sono stati immortalati in Sardegna, intenti a godersi una meritata vacanza in barca, condividendo momenti di relax e convivialità sui social.

Le foto dei due sui social

Le immagini condivise sui social mostrano De Martino e Romano in barca, a bordo dello yacht del presentatore, Santiago, in un’atmosfera di relax e amicizia. Pasquale Romano ha postato uno scatto con la didascalia “Chiuso per ferie”, mentre De Martino ha risposto con un semplice “Il riposo del dottore”. La vacanza, trascorsa nella splendida cornice della Sardegna, sembra essere una pausa meritata per entrambi, dopo una stagione ricca di impegni e successi.

L’attesa per il ritorno di Affari Tuoi è lunga: i pacchi resteranno chiusi fino a settembre, ma l’affiatamento tra i protagonisti fa ben sperare per una nuova stagione all’altezza delle aspettative. La collaborazione tra Stefano De Martino e Pasquale Romano si conferma non solo professionale, ma anche di grande sintonia umana, pronti a tornare in TV con rinnovata energia.