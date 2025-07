Reazione a catena, le Trerapiste si superano all’Intesa Vincente e tornano a trionfare: quanto hanno vinto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviata l’amara sconfitta della precedente puntata di Reazione a catena, le Trerapiste hanno voltato pagina. A sfidarle, questa volta, sono state tre signore originarie di Pavia: le Camminacammina. In questa puntata, piena di musica, cultura e risate, le terapiste romane si sono superate oltre a conseguire la loro sesta vincita.

Reazione a catena puntata del 2 luglio 2025

Nella puntata di Reazione a catena del 2 luglio 2025, le Trerapiste hanno accettato il ‘guanto di sfida’ delle new entry chiamate ‘Camminacammina’. Clara, Elisabetta e Cristina, direttamente da Pavia, condividono la passione per il trekking. Quando possono, le tre amiche si avventurano verso la montagna per camminare.

Le Trerapiste si superano all’Intesa Vincente

Preparate, simpatiche e veloci, le Camminacammina non hanno passato il turno solamente perché le Trerapiste sono delle avversarie temibili. All’Intesa Vincente, Francesca e le sue compagne di gioco, si sono superate. In sostanza, hanno messo a segno 13 parole, contro le 5 delle sfidanti.

La vincita conquistata a Reazione a Catena

A questo giro, le terapiste di Roma sono partite un po’ bassine, con 97 mila euro di montepremi. Questa cifra è stata dimezzata tante di quelle volte che, dopo l’acquisto del Terzo Elemento’, si è assestata a 1.516 euro in gettoni d’oro. Tra ‘Fiore’ e ‘Soli’, le campionesse sono state guidate verso la parola ‘Meglio’, vincendo per la loro sesta volta un totale di 25.768 euro.