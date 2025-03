Zeudi Di Palma in lacrime al Grande Fratello: “Mi hanno presa di mira, non ce la faccio più”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zeudi Di Palma sta vivendo un momento delicato al Grande Fratello, nei giorni scorsi Giglio l’ha accusata di essere infantile perché si è rifiutata di giocare al biliardino con Lorenzo Spolverato. Ieri pomeriggio si è sfogata in confessionale e ha detto che ha preferito non essere ipocrita perché dopo che il modello milanese l’aveva attaccata in puntata sarebbe stata falsa a giocare insieme a lui.

Riferendosi a Giglio ha invece detto che dovrebbe farsi un esame di coscienza, a detta sua dovrebbe guardare se stesso prima di giudicare gli altri. Dopo aver avuto un duro confronto con Chiara Cainelli l’ex Miss Italia ha avuto un crollo emotivo in confessionale durante il quale si è detta dispiaciuta del fatto che non l’abbia capita nonostante il loro sia un legame molto forte.

Zeudi Di Palma scoppia a piangere al Grande Fratello: la gieffina è stata presa di mira?

Durante il suo sfogo Zeudi Di Palma non è riuscita a trattenere le lacrime. A detta sua nella casa più spiata dagli italiani pensano tutti al gioco, ha poi aggiunto: “Perchè non pensano che esistono le emozioni? Era meglio non fossi arrivata in finale perché è da quel momento che mi hanno presa di mira, non ce la faccio più”.

Intanto, al Grande Fratello nelle scorse ore Shaila Gatta ha criticato il comportamento dell’ex Miss Italia dicendo che in certe situazioni non si sta comportando da adulta. Anche Chiara Cainelli la pensa come lei, riferendosi a Zeudi Di Palma ha detto che il suo non è stato un bel comportamento, pensa che si vada oltre per un gioco. La gieffina ha poi aggiunto: “Non mi piace come si è comportata con me. Non devo essere trattata a pesci in faccia“.