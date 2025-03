Zeudi Di Palma in lacrime al Grande Fratello dopo la puntata: “Sono stata aggredita”, lo sfogo contro Helena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come al solito non sono mancati i battibecchi tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes ieri sera al Grande Fratello, la prima dopo la diretta della 40esima puntata non è riuscita a trattenere le lacrime. Per l’ennesima volta la modella brasiliana si è scagliata duramente contro l’ex amica accusandola di essere falsa.

Secondo Helena Prestes lei non ha mai attaccato il suo orientamento, pensa che sia una bugiarda e che manipoli gli altri. Le ha ridetto che con la sua falsità resterà da sola nella vita e l’ha accusata di averla usata per arrivare in finale. Dopo la puntata del Grande Fratello l’ex Miss Italia si è lasciata andare ad un duro sfogo contro la gieffina. A Shaila Gatta e Chiara Cainelli ha detto che è stata aggredita durante la diretta però nessuno le ha chiesto nulla.

Zeudi Di Palma crolla al Grande Fratello: la gieffina scoppia a piangere nella casa

In lacrime la gieffina ha detto alle sue amiche che Helena Prestes non sa tutto quello che ha passato per arrivare dov’è. Ha poi aggiunto: “Io sono passata attraverso troppe cose e mi devo subire lei che mi ha aggredito e non contenta ha detto che strumentalizzo”.

Zeudi Di Palma riferendosi all’aggressione subita dalla modella brasiliana ha poi detto che Alfonso Signorini in puntata non l’ha contraddetta perché è consapevole del fatto che ha ragione. A parer suo hanno fatto un altro sconto alla Prestes dopo come si è comportata. Chiara e Shaila hanno provato a lungo a confortarle, lei le ha ringraziate per il loro supporto ma pensa che non possono capire cosa ha vissuto.