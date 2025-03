Shaila Gatta si scaglia contro Zeudi al Grande Fratello: “Sei una giocatrice”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Shaila Gatta si è riconciliata con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello dopo un periodo di rottura, ma i colpi di scena non sono finiti, l’ex velina di Striscia la notizia infatti ha preso le distanze da Zeudi Di Palma.

Sembrava essere nata una bella amicizia tra loro nella casa più spiata dagli italiani, la ballerina però ha cambiato idea sull’ex Miss Italia dopo aver osservato alcuni suoi comportamenti che non le sono affatto piaciuti. Durante una chiacchierata con Chiara Cainelli riferendosi a Zeudi Di Palma ha detto che al Grande Fratello non vuole un’amica ma un’alleata, pensa che sia una grande giocatrice e che la stia usando.

Shaila Gatta sparla di Zeudi Di Palma al GF poi la affronta: “Non so chi sei veramente”

L’ex velina di Striscia la notizia ha ammesso di aver cambiato idea su Zeudi Di Palma, ha infatti detto che non le piace per niente. Ha ribadito che lei non vede amici ma alleanze, quando ha degli alleati si fa forza ma quando è da sola piange. Poco dopo Shaila Gatta ha affrontato l’ex Miss Italia, le ha fatto notare che si è avvicinata a loro quando litigava con Helena però quando stava male con loro si riavvicinava alla Prestes.

La ballerina le ha anche detto che non sa chi è veramente, dopodiché ha aggiunto: “A me questi giochi non piacciono. Tu predichi bene e razzoli male. Io ti vedo fare la giocatrice. Io non ci vedo chiaro e te lo dico adesso“. La loro amicizia è destinata a finire? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto al Grande Fratello.