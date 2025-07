[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera roventi al mare

Il caldo è impressionante e non c’è refrigerio nemmeno per Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera che alzano la temperatura con baci ed effusioni. La coppia si conosce da un anno. La loro love story continua da mesi e proprio in queste ore le foto li immortalano in vacanza. Durante un weekend al mare a Capalbio, è nato il sentimento tra loro e un bacio al concerto di Vasco Rossi ha confermato il nuovo amore

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la vacanza tra baci e coccole

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del weekend a Capalbio del bacio tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. In vacanza, i due sono sorridono, si scambiano coccole e poi un bacio in acqua. Insieme a loro, informa Chi, c’erano anche le figlie di Nino Tronchetti Provera. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera roventi al mare.

La coppia non si nasconde più e con loro le rispettive famiglie nemmeno. L’uomo ha tre figlie, Virginia, Camilla e Allegra, nate dal matrimonio con la fotografa Francesca Malgara. Michelle Hunziker ha tre figlie: Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste nate dalla relazione ormai finita con Tomaso Trussardi. Il il loro amore nato da un anno, dura da mesi”

Il settimanale Chi ha parlato dell’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

Un anno fa, alcune amicizie comuni legate al mondo dell’imprenditoria, hanno fatto conoscere i due single. Da qualche mese sono diventati intimi, Poi, una sicuri del sentimento che provano l’uno nei confronti dell’altro, hanno iniziato a incontrarsi incuranti degli indiscreti. Si è formata così la prima nuova coppia dell’estate 2025.

Con il caldo, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera roventi fanno sognare i fan.