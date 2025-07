Sospesa l’erogazione idrica a Monte Sant’Angelo per una rottura di una condotta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta premente idrica per l’abitato di Monte Sant’Angelo (Fg)

Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio.

Bari, 02 Luglio 2025 – A causa di una improvvisa rottura della condotta premente al serbatoio di Monte Sant’Angelo, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione.

Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere la normale erogazione idrica nell’abitato di Monte Sant’Angelo (FG). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la giornata di domani 03/07/2025.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese sta provvedendo alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, dislocate in piazza Ciro Angelillis, in piazza Papa Giovanni Paolo II e in Via Marcisi.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.