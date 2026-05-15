GF Vip, Alessandra Mussolini esaspera Francesca Manzini che sbotta: “Vai a defecare”

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Il Grande Fratello Vip sta per terminare ma gli screzi non mancano mai, nelle score ore c’è stato infatti un nuovo scontro tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini.

Le due non sono riuscite ad andare mai d’accordo nella casa più spiata dagli italiani e non hanno certo fatto nulla per nascondere la loro reciproca antipatia. La Mussolini non perde occasione per scagliarsi contro l’imitatrice e nelle scorse ore con le sue lamentele l’ha esasperata al punto da farla sbottare.

Alessandra Mussolini fa perdere le staffe a Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: scoppia lo scontro nella casa

Durante le prove di ballo le gieffine hanno espresso alcune lamentele nei confronti della coreografia preparata dalla comica. Con il suo atteggiamento Alessandra Mussolini ha fatto perdere la pazienza alla sua compagna di avventura che non ha esitato a mandarla ‘elegantemente’ a quel paese.

Visibilmente infastidita Francesca Manzini rivolgendosi alla Mussolini ha detto: “Vai a defecare tu e l’amica tua ( riferendosi ad Antonella Elia) e te l’ho detto scientifico perché sono educata, anche se ogni ogni tanto una parolaccia mi merito di dirvela”. Lei ha reagito in modo ironico dicendo che defecare è la cosa più bella che c’è nella vita.

Durante lo scontro è intervenuta anche Antonella Elia che insieme ad Alessandra Mussolini hanno accusato l’imitatrice di aver provato a far fuori Raul proprio come ha fatto con Marco. A quel punto la gieffina è sbottata ancora dicendo: “Non potete parlare in questo modo perché siete diffamatorie e molto sgradevoli. Siete diffamatorie perché c’è un televoto e le persone votano per i fatti loro“.