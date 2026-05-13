Francesca Manzini nel mirino di Antonella e Alessandra al GF Vip: “Qua dentro crei il caos”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È scoppiato l’ennesimo scontro ieri sera al Grande Fratello Vip, ancora una volta la protagonista del battibecco è stata Francesca Manzini.

In varie occasioni gli altri gieffini l’hanno criticata per il suo comportamento nella casa più spiata dagli italiani, lei però continua a giustificarsi dicendo che è fatta così. Durante la 16esima puntata del Grande Fratello Vip ha accusato gli altri di non averla rispettata e mentre discutevano si è scontrata soprattutto con Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Nuovi attacchi per Francesca Manzini al GF Vip: Antonella Elia e Alessandra Mussolini si scagliano contro di lei in diretta

Alla padrona di casa l’imitatrice ha detto che Alessandra Mussolini si è scusata con lei dopo aver capito che avevano sbagliato ad attaccarla. La gieffina però dopo averle detto che è tremenda ha ribadito che nessuno di loro l’ha attaccata, loro si stavano divertendo ma Francesca Manzini pensa sempre di essere attaccata.

L’atteggiamento della comica ha non poco infastidito Antonella Elia che non ha perso occasione per attaccarla al Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Hai rovinato Marco Berry con il tuo vittimismo. L’hai rovinato perché esasperi le situazioni. Qualsiasi persona le si avvicini con buone intenzioni lei alla fine trasforma le cose e fa un fondoschiena così”. Quando Francesca Manzini ha detto che sono pazzi la Elia l’ha attaccata ancora: “Sei tu che qua dentro crei il caos, sei pericolosa“.