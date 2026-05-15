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🏀 Manfredonia applaude la sua Angel: orgoglio sipontino dentro e fuori dal parquet 💙

Un momento di grande orgoglio per la nostra società, nell’aula consiliare del Comune di Manfredonia la Giuseppe Angel è stata accolta dal sindaco Domenico la Marca, dal presidente del consiglio comunale Michele Iacoviello e dal delegato allo sport Nicola Mangano.

La Tucson Angel Manfredonia ringrazia l’Amministrazione Comunale, per l’invito e per l’attenzione riservata al percorso della nostra squadra DR1, protagonista di una stagione straordinaria.

I successi ottenuti sul campo hanno un valore ancora più speciale perché frutto di un gruppo quasi totalmente formato da ragazzi sipontini, che con sacrificio, passione e attaccamento alla maglia stanno portando in alto il nome della nostra città.

Domenica prossima, assisteremo all’ ultima gara stagionale al Paladante, gara 2 della finale DR1, sarà anche l’occasione per salutare e ringraziare tutto il popolo Angel , che nel corso di questa stagione sportiva si è contraddistinto per passione, sostegno e vicinanza ai nostri colori. 🤍💙🏀 ❤️

Continuiamo insieme questo percorso, con l’orgoglio di rappresentare Manfredonia e i sipontini dentro e fuori dal parquet.