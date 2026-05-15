Ex gieffino e la dolce dedica per Javier Martinez: “Momenti d’oro”

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande Fratello 2024. In quel frangente, il pallavolista argentino ha trovato l’amore al fianco di Helena Prestes e stretto importanti legami d’amicizia. Nel corso delle ultime ore, un ex gieffino ha voluto fare una dolce dedica al 31enne di Cordoba. Scendendo nei dettagli, Mattia Fumagalli ha postato un nuovo post nel suo profilo Instagram con alcune foto scattate nelle ultime settimane. In alcune, il maestro di sci compare in compagnia di Javier Martinez. L’uomo ha allegato il tutto con la seguente dedica: “Un mese che ne vale 12. Momenti d’oro.” L’ex gieffino e l’ex schiacciatore della Terni volley academy si sono particolarmente avvicinati grazie al trasferimento di quest’ultimo a Lecco.

Javier Martinez e Mattia Fumagalli stanno approfondendo la loro amicizia

Mattia Fumagalli e Javier Martinez stanno approfondendo il loro rapporto d’amicizia anche per via dell’assenza di Helena Prestes, al momento all’estero per motivi di lavoro. Nelle scorse ore, il pallavolista argentino aveva pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui si fotografava in un noto ristorante di Lecco insieme all’ex gieffino. Quest’ultimo sta facendo da Cicerone al 31enne di Cordoba nella sua nuova vita nella cittadina sul lago di Como. In attesa del ritorno di Helena Prestes in Italia, il pallavolista argentino si consola con la presenza di un amico.